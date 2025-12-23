Gute Stimmung in New York: Dow Jones legt mittags zu

In New York ist am Dienstagmittag ein stabiler Handel zu beobachten.

Um 18:00 Uhr steht im NYSE-Handel ein Plus von 0,15 Prozent auf 48 432,81 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 18,916 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,312 Prozent auf 48 211,88 Punkte an der Kurstafel, nach 48 362,68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 48 465,45 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 48 254,31 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 46 245,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.09.2025, stand der Dow Jones bei 46 292,78 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 23.12.2024, den Wert von 42 906,95 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 14,25 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 48 886,86 Punkten. Bei 36 611,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 2,17 Prozent auf 187,68 USD), Amazon (+ 1,33 Prozent auf 231,47 USD), JPMorgan Chase (+ 1,02 Prozent auf 326,38 USD), Caterpillar (+ 0,63 Prozent auf 586,07 USD) und Chevron (+ 0,53 Prozent auf 150,59 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen McDonalds (-1,01 Prozent auf 313,02 USD), Home Depot (-1,00 Prozent auf 292,55 EUR), Salesforce (-0,87 Prozent auf 262,33 USD), Johnson Johnson (-0,67 Prozent auf 205,94 USD) und Walmart (-0,53 Prozent auf 112,00 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 13 877 533 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 3,733 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,90 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

