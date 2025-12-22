Aufschläge in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Der Dow Jones bleibt auch am Morgen auf Erholungskurs.

Um 15:59 Uhr steigt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,22 Prozent auf 48 241,55 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 19,005 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,333 Prozent tiefer bei 47 974,82 Punkten, nach 48 134,89 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 48 373,89 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 48 199,13 Einheiten.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Stand von 46 245,41 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 22.09.2025, den Stand von 46 381,54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, stand der Dow Jones bei 42 840,26 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 13,80 Prozent aufwärts. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 48 886,86 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 36 611,78 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Chevron (+ 1,73 Prozent auf 150,30 USD), Merck (+ 1,47 Prozent auf 102,58 USD), JPMorgan Chase (+ 1,10 Prozent auf 320,71 USD), NVIDIA (+ 1,09 Prozent auf 182,97 USD) und Visa (+ 0,82 Prozent auf 352,11 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Home Depot (-0,96 Prozent auf 293,80 EUR), Honeywell (-0,82 Prozent auf 197,47 USD), IBM (-0,64 Prozent auf 299,06 USD), Microsoft (-0,56 Prozent auf 483,21 USD) und Walmart (-0,47 Prozent auf 113,82 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 6 200 803 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,751 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

