Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Handelsende mit Kursplus

Am Dienstag ging der Dow Jones nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 48 442,41 Punkten aus dem Handel. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,916 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,312 Prozent schwächer bei 48 211,88 Punkten in den Dienstagshandel, nach 48 362,68 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 48 254,31 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 48 527,50 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, notierte der Dow Jones bei 46 245,41 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 23.09.2025, den Wert von 46 292,78 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 23.12.2024, bei 42 906,95 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 14,27 Prozent aufwärts. Bei 48 886,86 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 36 611,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 3,01 Prozent auf 189,21 USD), Amazon (+ 1,62 Prozent auf 232,14 USD), JPMorgan Chase (+ 0,88 Prozent auf 325,93 USD), Walt Disney (+ 0,75 Prozent auf 113,22 USD) und Apple (+ 0,51 Prozent auf 272,36 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen McDonalds (-1,70 Prozent auf 310,84 USD), Walmart (-1,51 Prozent auf 110,90 USD), Home Depot (-1,00 Prozent auf 292,55 EUR), Johnson Johnson (-0,74 Prozent auf 205,78 USD) und Coca-Cola (-0,48 Prozent auf 69,87 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 44 564 566 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,733 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Verizon-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at