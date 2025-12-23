Börse New York in Rot: Dow Jones präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels schwächer

Der Dow Jones fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 16:00 Uhr um 0,04 Prozent tiefer bei 48 345,51 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18,916 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,312 Prozent leichter bei 48 211,88 Punkten, nach 48 362,68 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 48 378,08 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 48 254,31 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Stand von 46 245,41 Punkten auf. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 23.09.2025, bei 46 292,78 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 23.12.2024, den Stand von 42 906,95 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 14,04 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 48 886,86 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Zählern markiert.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Amazon (+ 1,27 Prozent auf 231,32 USD), Visa (+ 0,63 Prozent auf 354,30 USD), UnitedHealth (+ 0,61 Prozent auf 327,15 USD), NVIDIA (+ 0,57 Prozent auf 184,74 USD) und Merck (+ 0,54 Prozent auf 105,29 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Home Depot (-1,46 Prozent auf 291,20 EUR), McDonalds (-1,35 Prozent auf 311,95 USD), Johnson Johnson (-1,14 Prozent auf 204,95 USD), Walmart (-0,82 Prozent auf 111,68 USD) und 3M (-0,81 Prozent auf 158,70 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 012 660 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,733 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at