Hooker Furniture Aktie
WKN: 984297 / ISIN: US4390381006
|
11.12.2025 12:22:06
Hooker Furnishings Corp. Q3 Loss Widens
(RTTNews) - Hooker Furnishings Corp. (HOFT) announced Loss for its third quarter of -$21.174 million
The company's earnings totaled -$21.174 million, or -$1.99 per share. This compares with -$4.131 million, or -$0.39 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 14.4% to $70.730 million from $82.670 million last year.
Hooker Furnishings Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$21.174 Mln. vs. -$4.131 Mln. last year. -EPS: -$1.99 vs. -$0.39 last year. -Revenue: $70.730 Mln vs. $82.670 Mln last year.
The Board will pay a quarterly cash dividend of $0.115 per share on December 31, to shareholders of record as of December 21.
HOFT was down by 10.09% at $9.80 in the pre-market trade on the Nasdaq.
