NASDAQ Composite Index-Papier Hooker Furniture-Aktie: So viel Verlust hätte eine Hooker Furniture-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Hooker Furniture eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurde das Hooker Furniture-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Hooker Furniture-Papier letztlich bei 18,00 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Hooker Furniture-Papier investiert hätte, hätte er nun 555,556 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 138,89 USD, da sich der Wert einer Hooker Furniture-Aktie am 09.12.2025 auf 11,05 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 38,61 Prozent.

Der Börsenwert von Hooker Furniture belief sich zuletzt auf 111,89 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at