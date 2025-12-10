Hooker Furniture Aktie

Hooker Furniture für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 984297 / ISIN: US4390381006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Hooker Furniture-Investition? 10.12.2025 16:05:00

NASDAQ Composite Index-Papier Hooker Furniture-Aktie: So viel Verlust hätte eine Hooker Furniture-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Hooker Furniture eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurde das Hooker Furniture-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Hooker Furniture-Papier letztlich bei 18,00 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Hooker Furniture-Papier investiert hätte, hätte er nun 555,556 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 138,89 USD, da sich der Wert einer Hooker Furniture-Aktie am 09.12.2025 auf 11,05 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 38,61 Prozent.

Der Börsenwert von Hooker Furniture belief sich zuletzt auf 111,89 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Hooker Furniture Corp.mehr Nachrichten