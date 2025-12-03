NASDAQ Composite Index-Papier Hooker Furniture-Aktie: So viel Verlust hätte eine Hooker Furniture-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Hooker Furniture-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde die Hooker Furniture-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 18,19 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Hooker Furniture-Aktie investiert hätte, hätte er nun 54,975 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 605,28 USD, da sich der Wert eines Hooker Furniture-Anteils am 02.12.2025 auf 11,01 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 39,47 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Hooker Furniture bezifferte sich zuletzt auf 121,16 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at