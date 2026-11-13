Nvidia (NASDAQ:NVDA) has been a surefire winner for investors in recent years. The artificial intelligence (AI) stock soared more than 1,300% from the start of 2023 through the end of October. This is thanks to the company's top AI chips and its charismatic leader, Jensen Huang.

Over the past few days, however, Nvidia has experienced a reversal of fortune. Allegations emerged of affairs concerning Huang -- one alleged affair being with a person U.S. intelligence says is a Chinese spy. Nvidia's board opened an investigation, then met to discuss the company's future, and Huang subsequently resigned.

Now investors are asking: How much is Nvidia stock worth without Jensen Huang at the helm? Let's find out.

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