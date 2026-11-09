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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
NVIDIA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 400 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Stacy Rasgon kommentierte am Sonntag Medienberichte, wonach der Konzernchef Jensen Huang eine Affäre mit einer möglichen chinesischen Spionin gehabt haben soll. Die Vorstellung sei beunruhigend. Mittlerweile habe der Verwaltungsrat aber mitgeteilt, dass es keinen Grund zur Annahme gebe, dass die nationale Sicherheit oder Geschäftsgeheimnisse gefährdet gewesen seien. Die Angelegenheit werfe zwar ein sehr schlechtes Licht auf Nvidia, aber einige Aspekte wirkten aufgebauscht./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 22:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2026 / 22:14 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 400,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 186,64
|
Abst. Kursziel*:
114,32%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 186,64
|
Abst. Kursziel aktuell:
114,32%
|
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon
|
KGV*:
-
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