NVIDIA Aktie
|140,04EUR
|-16,60EUR
|-10,60%
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
NVIDIA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nvidia wegen der drohenden Führungskrise von 330 auf 230 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die Untersuchungen gegen Jensen Huang könnten zu einem Wechsel an der Spitze führen, was wohl eine Phase der Unsicherheit nach sich ziehe, schrieb Srini Pajjuri am Donnerstag. Belastungen seien auch möglich durch zusätzliche Anhörungen im Kongress. Der Experte geht aber davon aus, dass die Geschäfte des Chipkonzerns fundamental nur in begrenztem Maße beeinträchtigt werden./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 04:53 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 04:53 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 230,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 173,73
|
Abst. Kursziel*:
32,39%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 173,73
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,39%
|
Analyst Name::
Srini Pajjuri
|
KGV*:
-
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|13:52
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12:31
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|DZ BANK
|09.11.26
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|RBC Capital Markets
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|06:59
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
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Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|143,42
|-8,44%
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|RWE Overweight
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|13:29
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|12:38
|E.ON Halten
|DZ BANK
|12:34
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|12:32
|FUCHS Buy
|Warburg Research
|12:31
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|12:31
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|12:28
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|12:20
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:19
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:18
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:13
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|12:12
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:01
|OHB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:58
|Merck Neutral
|UBS AG
|11:52
|Siemens Buy
|UBS AG
|11:51
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:43
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|11:21
|freenet Neutral
|UBS AG
|11:20
|Allianz Neutral
|UBS AG
|10:52
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:52
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:42
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10:42
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|10:41
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|10:41
|voestalpine buy
|UBS AG
|10:40
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
|10:40
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|10:38
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:32
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:31
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|10:28
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:24
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:22
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:19
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|09:52
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|09:43
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