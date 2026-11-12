NVIDIA Aktie
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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
NVIDIA Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Nvidia von 320 auf 215 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Ingo Wermann geht davon aus, dass Konzernchef Jensen Huang nach seiner "gefährlichen Liebschaft" abgelöst wird und ein Machtvakuum hinterlässt. Zudem rechnet er damit, dass die USA die Sanktionen für den Export von KI-Chips nach China verschärfen werden, wie er am Donnerstag schrieb. Er behielt seine Nvidia-Schätzungen bei, nahm allerdings einen 30-prozentigen Risikoabschlag vor./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 11:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 11:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Kaufen
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Unternehmen:
NVIDIA Corp.
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
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Abst. Kursziel*:
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Rating update:
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Kurs aktuell:
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Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Ingo Wermann
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