NVIDIA Aktie
|158,86EUR
|-8,38EUR
|-5,01%
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
NVIDIA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nvidia vor Zahlen mit einem Kursziel von 330 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Srini Pajjuri verspricht sich laut seinem Ausblick vom Montag ein erneut starkes Quartal des Chipriesen. Der Nachfragertrend sei robust. In der Lieferkette zeichne sich ein starker Hochlauf der Produktion der "Vera Rubin"-Plattform ab. Es sei noch etwas zu früh, um die Auswirkungen potenzieller Moratorien für Rechenzentren beurteilen zu können./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 00:12 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 00:12 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 330,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 186,64
|
Abst. Kursziel*:
76,81%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 186,64
|
Abst. Kursziel aktuell:
76,81%
|
Analyst Name::
Srini Pajjuri
|
KGV*:
-
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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|NVIDIA Hold
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|NVIDIA Hold
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|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|158,86
|-5,01%
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|Ferrari Buy
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|11:52
|Sanofi Neutral
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|11:27
|HUGO BOSS Sector Perform
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|GEA Buy
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|11:23
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|11:22
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|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|11:15
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|11:12
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:11
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:11
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|11:10
|GEA Market-Perform
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|11:09
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|10:55
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:54
|Engie Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:54
|International Consolidated Airlines Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:53
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:52
|Siemens Healthineers Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:50
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|GEA Outperform
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|10:31
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|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:01
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:38
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:30
|Hannover Rück Underweight
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|09:05
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|08:44
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:24
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|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|08:13
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|Bernstein Research
|08:12
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|08:08
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:56
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|07:39
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
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|Bernstein Research
|07:35
|E.ON Equal-weight
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|07:32
|KRONES Buy
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|07:17
|Fresenius Medical Care Neutral
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|07:14
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|Jefferies & Company Inc.
|06:50
|DHL Group Overweight
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