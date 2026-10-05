VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
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05.10.2026 11:02:14
How to Get a VAT Tax Refund
Here are the steps to get your money back on VAT taxes, which are widespread in Europe and are bundled into the costs of certain items that travelers take home with them.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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