HP Aktie
WKN: 851301 / ISIN: US40434L1052
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24.11.2026 16:11:10
HP Enterprise (HPE) Q4 2026 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.
Monday, Nov. 23, 2026
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Nachrichten zu HP Inc (ex Hewlett-Packard)
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20.11.26
|S&P 500-Titel HP-Aktie: Hätte sich eine HP-Kapitalanlage von vor 3 Jahren gerechnet? (finanzen.at)
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09.11.26
|Erste Schätzungen: HP öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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06.11.26
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30.10.26
|S&P 500-Papier HP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HP von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
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23.10.26
|S&P 500-Papier HP-Aktie: So viel hätte eine Investition in HP von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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16.10.26
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13.10.26
|Stabiler Handel: S&P 500 zum Start wenig bewegt (finanzen.at)
Analysen zu HP Inc (ex Hewlett-Packard)
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|Hewlett-Packard Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|50 550,00
|2,74%
|HP Inc (ex Hewlett-Packard)
|25,42
|-4,22%
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Der heimische Leitindex gab am Dienstag deutlich ab. Der DAX verlor unterdessen ebenfalls klar. Die US-Börsen zeigten sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Fernost zeigen sich die Märkte unterdessen uneinheitlich.