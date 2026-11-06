Humana Inc Q3 Earnings Summary

(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Humana Inc (HUM):

Earnings: $162 million in Q3 vs. $195 million in the same period last year. EPS: $1.33 in Q3 vs. $1.62 in the same period last year. Excluding items, Humana Inc reported adjusted earnings of -$104 million or -$0.70 per share for the period.

Revenue: $41.155 billion in Q3 vs. $32.649 billion in the same period last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 9.50