Acerinox Aktie
WKN: A0B7GP / ISIN: ES0132105018
24.12.2025 10:03:46
IBEX 35-Papier Acerinox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Acerinox von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Acerinox-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 9,15 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Acerinox-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 109,290 Acerinox-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 319,13 EUR, da sich der Wert eines Acerinox-Anteils am 23.12.2025 auf 12,07 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +31,91 Prozent.
Zuletzt verbuchte Acerinox einen Börsenwert von 2,99 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Acerinox S.A.
|11,95
|2,05%