IBEX 35-Papier Acerinox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Acerinox von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Acerinox-Aktie gebracht.

Die Acerinox-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 9,15 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Acerinox-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 109,290 Acerinox-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 319,13 EUR, da sich der Wert eines Acerinox-Anteils am 23.12.2025 auf 12,07 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +31,91 Prozent.

Zuletzt verbuchte Acerinox einen Börsenwert von 2,99 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at