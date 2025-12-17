IBEX 35-Papier Acerinox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Acerinox-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Acerinox-Aktien gewesen.

Das Acerinox-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Acerinox-Anteile letztlich bei 8,90 EUR. Bei einem Acerinox-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,241 Acerinox-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Acerinox-Aktie auf 12,20 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 137,14 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 37,14 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Acerinox zuletzt 3,01 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at