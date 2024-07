IBEX 35-Papier Grifols SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Grifols SA-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das Grifols SA-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren Grifols SA-Anteile an diesem Tag 22,14 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Grifols SA-Aktie investiert, befänden sich nun 45,167 Grifols SA-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 389,79 EUR, da sich der Wert einer Grifols SA-Aktie am 04.07.2024 auf 8,63 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 61,02 Prozent.

Am Markt war Grifols SA jüngst 5,72 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at