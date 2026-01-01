IBEX 35-Wert Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte eine Inmobiliaria Colonial,-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Inmobiliaria Colonial, eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN feiertags-bedingt kein Handel mit dem Inmobiliaria Colonial,-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Inmobiliaria Colonial,-Anteile 8,03 EUR wert. Bei einem Inmobiliaria Colonial,-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 246,106 Inmobiliaria Colonial,-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Inmobiliaria Colonial,-Anteile wären am 31.12.2025 6 809,97 EUR wert, da der Schlussstand 5,47 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 31,90 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für Inmobiliaria Colonial, eine Börsenbewertung in Höhe von 3,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at