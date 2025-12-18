Laboratorios Farmaceuticos Rovi Aktie
WKN DE: A0M0GQ / ISIN: ES0157261019
|Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anlage im Blick
|
18.12.2025 10:03:28
IBEX 35-Wert Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 62,05 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie investiert hat, hat nun 161,160 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 17.12.2025 auf 60,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 766,32 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2,34 Prozent abgenommen.
Laboratorios Farmaceuticos Rovi wurde am Markt mit 3,10 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!