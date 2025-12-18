IBEX 35-Wert Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Laboratorios Farmaceuticos Rovi eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 62,05 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie investiert hat, hat nun 161,160 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 17.12.2025 auf 60,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 766,32 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2,34 Prozent abgenommen.

Laboratorios Farmaceuticos Rovi wurde am Markt mit 3,10 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at