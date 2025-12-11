Laboratorios Farmaceuticos Rovi Aktie

WKN DE: A0M0GQ / ISIN: ES0157261019

Langfristige Anlage 11.12.2025 10:03:31

IBEX 35-Titel Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie bei 14,08 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 71,023 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 364,35 EUR, da sich der Wert eines Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papiers am 10.12.2025 auf 61,45 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 336,43 Prozent.

Laboratorios Farmaceuticos Rovi erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

