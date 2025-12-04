IBEX 35-Wert Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteilen via Börse STN ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papier an diesem Tag 39,00 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie investiert hat, hat nun 2,564 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 03.12.2025 auf 59,75 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 153,21 EUR wert. Damit wäre die Investition um 53,21 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Laboratorios Farmaceuticos Rovi bezifferte sich zuletzt auf 3,03 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at