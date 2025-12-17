Mapfre Aktie
IBEX 35-Wert Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mapfre von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 17.12.2020 wurde das Mapfre-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Mapfre-Aktie bei 1,76 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Mapfre-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 568,828 Mapfre-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 372,01 EUR, da sich der Wert einer Mapfre-Aktie am 16.12.2025 auf 4,17 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 137,20 Prozent vermehrt.
Mapfre wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,84 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
