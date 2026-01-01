IBEX 35-Papier MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

MELIA HOTELS INTERNATIONAL Aktie
Heute vor 3 Jahren fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit dem MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papier statt. Der Schlusskurs des MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 4,58 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 218,436 Anteilen. Die gehaltenen MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteile wären am 31.12.2025 1 730,01 EUR wert, da der Schlussstand 7,92 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +73,00 Prozent.
Insgesamt war MELIA HOTELS INTERNATIONAL zuletzt 1,75 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
