MELIA HOTELS INTERNATIONAL Aktie

MELIA HOTELS INTERNATIONAL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 901347 / ISIN: ES0176252718

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Performance im Blick 25.12.2025 10:03:26

IBEX 35-Wert MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Investment gewesen.

Die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse STN feiertags-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 7,43 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 EUR in die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 134,590 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 7,78 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 046,43 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4,64 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von MELIA HOTELS INTERNATIONAL belief sich jüngst auf 1,72 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A.mehr Nachrichten