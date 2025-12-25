IBEX 35-Wert MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Investment gewesen.

Die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse STN feiertags-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 7,43 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 EUR in die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 134,590 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 7,78 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 046,43 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4,64 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von MELIA HOTELS INTERNATIONAL belief sich jüngst auf 1,72 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at