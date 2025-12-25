MELIA HOTELS INTERNATIONAL Aktie
WKN: 901347 / ISIN: ES0176252718
|MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Performance im Blick
|
25.12.2025 10:03:26
IBEX 35-Wert MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor einem Jahr eingefahren
Die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse STN feiertags-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 7,43 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 EUR in die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 134,590 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 7,78 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 046,43 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4,64 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von MELIA HOTELS INTERNATIONAL belief sich jüngst auf 1,72 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!