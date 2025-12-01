IBEX 35-Papier Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sacyr Vallehermoso von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Sacyr Vallehermoso-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 01.12.2020 wurden Sacyr Vallehermoso-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren Sacyr Vallehermoso-Anteile an diesem Tag 1,93 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Sacyr Vallehermoso-Aktie investiert hat, hat nun 5 188,121 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 28.11.2025 19 963,89 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 3,85 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 99,64 Prozent gesteigert.

Sacyr Vallehermoso wurde am Markt mit 3,05 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at