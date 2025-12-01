Sacyr Vallehermoso Aktie
WKN: 853624 / ISIN: ES0182870214
|Rentable Sacyr Vallehermoso-Anlage?
|
01.12.2025 10:04:31
IBEX 35-Papier Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sacyr Vallehermoso von vor 5 Jahren eingefahren
Am 01.12.2020 wurden Sacyr Vallehermoso-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren Sacyr Vallehermoso-Anteile an diesem Tag 1,93 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Sacyr Vallehermoso-Aktie investiert hat, hat nun 5 188,121 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 28.11.2025 19 963,89 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 3,85 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 99,64 Prozent gesteigert.
Sacyr Vallehermoso wurde am Markt mit 3,05 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!