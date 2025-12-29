IBEX 35-Wert Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sacyr Vallehermoso-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Sacyr Vallehermoso-Investment verdienen können.

Am 29.12.2020 wurden Sacyr Vallehermoso-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Sacyr Vallehermoso-Aktie an diesem Tag bei 2,00 EUR. Bei einem Sacyr Vallehermoso-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 50,050 Sacyr Vallehermoso-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 24.12.2025 191,69 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 3,83 EUR belief. Damit wäre die Investition um 91,69 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Sacyr Vallehermoso zuletzt 3,03 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at