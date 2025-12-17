IBEX 35-Titel Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Acciona-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Acciona-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Acciona-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 174,80 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 57,208 Acciona-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Acciona-Aktie auf 184,30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 543,48 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 5,43 Prozent angewachsen.

Acciona war somit zuletzt am Markt 9,92 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

