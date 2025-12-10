IBEX 35-Titel Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Acciona von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Acciona-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Acciona-Papier via Börse STN ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 119,50 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,368 Acciona-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.12.2025 gerechnet (176,60 EUR), wäre das Investment nun 1 477,82 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 47,78 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Acciona einen Börsenwert von 9,63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at