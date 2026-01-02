CAIXABANK Aktie

WKN DE: A0MZR4 / ISIN: ES0140609019

Profitables CAIXABANK-Investment? 02.01.2026 10:03:35

IBEX 35-Titel CAIXABANK-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CAIXABANK von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CAIXABANK-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit CAIXABANK-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 3,12 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 EUR in die CAIXABANK-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3 204,584 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.12.2025 gerechnet (10,45 EUR), wäre die Investition nun 33 471,88 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 234,72 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von CAIXABANK betrug jüngst 72,89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

CAIXABANK S.A. 10,65 3,75%

CAIXABANK S.A. 10,65 3,75% CAIXABANK S.A.

