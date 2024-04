IBEX 35-Titel Fluidra-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fluidra von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Fluidra-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Fluidra-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Fluidra-Aktie bei 3,50 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Fluidra-Aktie investiert hätte, hätte er nun 285,714 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 931,43 EUR, da sich der Wert eines Fluidra-Papiers am 05.04.2024 auf 20,76 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +493,14 Prozent.

Fluidra wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,94 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at