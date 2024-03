IBEX 35-Titel Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Laboratorios Farmaceuticos Rovi eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papier bei 39,96 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 25,025 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien im Depot. Die gehaltenen Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien wären am 13.03.2024 1 959,46 EUR wert, da der Schlussstand 78,30 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +95,95 Prozent.

Laboratorios Farmaceuticos Rovi markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

