IDEXX Laboratories Aktie
WKN: 888210 / ISIN: US45168D1046
|
02.02.2026 12:38:25
IDEXX Laboratories Inc Bottom Line Climbs In Q4
(RTTNews) - IDEXX Laboratories Inc (IDXX) announced a profit for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings totaled $248.188 billion, or $3.08 per share. This compares with $216.149 billion, or $2.62 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 14.2% to $1.090 trillion from $954.288 billion last year.
IDEXX Laboratories Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $248.188 Bln. vs. $216.149 Bln. last year. -EPS: $3.08 vs. $2.62 last year. -Revenue: $1.090 Tn vs. $954.288 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 14.29 To $ 14.80 Next quarter revenue guidance: $ 4.632 M To $ 4.720 M
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!