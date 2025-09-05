Mercedes-Benz Group Aktie

05.09.2025 05:49:38

IFA öffnet am Freitag Tore für Privatbesucher

BERLIN (dpa-AFX) - Die Technikmesse IFA öffnet am Freitagmittag (12.00 Uhr) die Tore für Privatbesucher. Rund 1.900 Aussteller zeigen dort bis einschließlich Dienstag die neuesten Produkte rund um Heimelektronik, Gaming oder digitale Gesundheit. Zentrale Themen sind laut Veranstalter auch in diesem Jahr Künstliche Intelligenz sowie Nachhaltigkeit.

Zur IFA-Tradition gehört auch das Open-Air-Programm im sogenannten Sommergarten. Den Auftakt am 4. September machen die Deutschrock-Sängerin Deine Cousine, Evil Jared und Krogi sowie Sorvina, Danilo Timm und Anne West. IFA-Geschäftsführer Leif Lindner betonte, die Abkürzung IFA stehe nicht mehr für "Internationale Funkausstellung", sondern für "Innovation For All" - Innovation für alle./maa/DP/jha

