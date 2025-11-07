ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
07.11.2025 15:59:18
Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt
Um 15:42 Uhr gibt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,85 Prozent auf 5 563,76 Punkte nach. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,844 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,118 Prozent auf 5 617,82 Punkte an der Kurstafel, nach 5 611,18 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 633,75 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 554,53 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 1,77 Prozent. Vor einem Monat, am 07.10.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 613,62 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 07.08.2025, bei 5 332,07 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 07.11.2024, mit 4 851,96 Punkten bewertet.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 13,13 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 734,28 Punkten. Bei 4 540,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 2,11 Prozent auf 94,78 EUR), BMW (+ 1,61 Prozent auf 85,66 EUR), Rheinmetall (+ 1,08 Prozent auf 1 726,50 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,52 Prozent auf 58,49 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,25 Prozent auf 5,57 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Siemens Energy (-3,35 Prozent auf 101,10 EUR), Siemens (-3,02 Prozent auf 234,30 EUR), Infineon (-2,92 Prozent auf 32,93 EUR), Bayer (-1,75 Prozent auf 26,05 EUR) und Deutsche Bank (-1,28 Prozent auf 30,92 EUR) unter Druck.
Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 2 318 697 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 351,399 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,80 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Siemens AG
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.