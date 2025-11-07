ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Index im Blick 07.11.2025 15:59:18

Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt

Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt

Der Euro STOXX 50 verzeichnet am fünften Tag der Woche Verluste.

Um 15:42 Uhr gibt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,85 Prozent auf 5 563,76 Punkte nach. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,844 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,118 Prozent auf 5 617,82 Punkte an der Kurstafel, nach 5 611,18 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 633,75 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 554,53 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 1,77 Prozent. Vor einem Monat, am 07.10.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 613,62 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 07.08.2025, bei 5 332,07 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 07.11.2024, mit 4 851,96 Punkten bewertet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 13,13 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 734,28 Punkten. Bei 4 540,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 2,11 Prozent auf 94,78 EUR), BMW (+ 1,61 Prozent auf 85,66 EUR), Rheinmetall (+ 1,08 Prozent auf 1 726,50 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,52 Prozent auf 58,49 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,25 Prozent auf 5,57 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Siemens Energy (-3,35 Prozent auf 101,10 EUR), Siemens (-3,02 Prozent auf 234,30 EUR), Infineon (-2,92 Prozent auf 32,93 EUR), Bayer (-1,75 Prozent auf 26,05 EUR) und Deutsche Bank (-1,28 Prozent auf 30,92 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 2 318 697 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 351,399 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,80 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu ASML NVmehr Nachrichten

Analysen zu Siemens AGmehr Analysen

07.11.25 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Siemens Hold Deutsche Bank AG
04.11.25 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
23.10.25 Siemens Buy UBS AG
21.10.25 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ASML NV 873,70 -2,00% ASML NV
Bayer 26,20 -0,70% Bayer
BMW AG 86,22 2,47% BMW AG
BNP Paribas S.A. 66,32 1,94% BNP Paribas S.A.
Deutsche Bank AG 31,52 0,69% Deutsche Bank AG
Infineon AG 33,08 -2,35% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,60 0,39% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 58,66 1,35% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Nordea Bank Abp Registered Shs 14,46 -0,07% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 747,00 2,13% Rheinmetall AG
Siemens AG 240,50 -0,31% Siemens AG
Siemens Energy AG 103,65 -1,00% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 94,58 2,09% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 5 566,53 -0,80%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen