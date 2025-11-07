Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt

Um 15:42 Uhr gibt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,85 Prozent auf 5 563,76 Punkte nach. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,844 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,118 Prozent auf 5 617,82 Punkte an der Kurstafel, nach 5 611,18 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 633,75 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 554,53 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 1,77 Prozent. Vor einem Monat, am 07.10.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 613,62 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 07.08.2025, bei 5 332,07 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 07.11.2024, mit 4 851,96 Punkten bewertet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 13,13 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 734,28 Punkten. Bei 4 540,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 2,11 Prozent auf 94,78 EUR), BMW (+ 1,61 Prozent auf 85,66 EUR), Rheinmetall (+ 1,08 Prozent auf 1 726,50 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,52 Prozent auf 58,49 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,25 Prozent auf 5,57 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Siemens Energy (-3,35 Prozent auf 101,10 EUR), Siemens (-3,02 Prozent auf 234,30 EUR), Infineon (-2,92 Prozent auf 32,93 EUR), Bayer (-1,75 Prozent auf 26,05 EUR) und Deutsche Bank (-1,28 Prozent auf 30,92 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 2 318 697 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 351,399 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,80 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

