Porsche Automobil Aktie

Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
DAX-Performance im Fokus 07.11.2025 12:27:07

DAX-Handel aktuell: DAX zeigt sich am Freitagmittag schwächer

DAX-Handel aktuell: DAX zeigt sich am Freitagmittag schwächer

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Freitag.

Um 12:10 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,67 Prozent auf 23 575,22 Punkte an der DAX-Kurstafel. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,065 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,286 Prozent auf 23 801,97 Punkte an der Kurstafel, nach 23 734,02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 23 571,09 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23 837,12 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 1,73 Prozent nach unten. Der DAX lag vor einem Monat, am 07.10.2025, bei 24 385,78 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 07.08.2025, den Stand von 24 192,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.11.2024, notierte der DAX bei 19 362,52 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 17,73 Prozent zu Buche. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 489,91 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit BMW (+ 1,45 Prozent auf 85,52 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,36 Prozent auf 94,08 EUR), Commerzbank (+ 1,16 Prozent auf 32,26 EUR), Porsche Automobil (+ 0,86 Prozent auf 35,18 EUR) und Rheinmetall (+ 0,85 Prozent auf 1 722,50 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Scout24 (-5,40 Prozent auf 92,80 EUR), Zalando (-3,48 Prozent auf 23,30 EUR), Siemens (-1,80 Prozent auf 237,25 EUR), Bayer (-1,70 Prozent auf 26,06 EUR) und Infineon (-1,34 Prozent auf 33,47 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 477 139 Aktien gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 259,541 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den DAX-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 5,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,38 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu DAX-Werten
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen
Zur DAX-Realtime-Indikation

Bildquelle: PhotoSTS / Shutterstock.com,KenDrysdale / Shutterstock.com

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SEmehr Nachrichten

Analysen zu Zalandomehr Analysen

07.11.25 Zalando Equal Weight Barclays Capital
07.11.25 Zalando Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.11.25 Zalando Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 Zalando Buy UBS AG
07.11.25 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 158,90 -0,22% adidas
BASF 42,69 -0,28% BASF
Bayer 26,20 -0,70% Bayer
BMW AG 86,22 2,47% BMW AG
Commerzbank 31,93 0,63% Commerzbank
Infineon AG 33,08 -2,35% Infineon AG
Porsche Automobil Holding SE 35,49 2,07% Porsche Automobil Holding SE
Rheinmetall AG 1 747,00 2,13% Rheinmetall AG
SAP SE 217,35 -1,27% SAP SE
Scout24 93,25 -4,21% Scout24
Siemens AG 240,50 -0,31% Siemens AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 94,58 2,09% Volkswagen (VW) AG Vz.
Zalando 22,61 -7,11% Zalando

Indizes in diesem Artikel

DAX 23 569,96 -0,69%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02:47 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen