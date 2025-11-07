Porsche Automobil Aktie
07.11.2025 12:27:07
DAX-Handel aktuell: DAX zeigt sich am Freitagmittag schwächer
Um 12:10 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,67 Prozent auf 23 575,22 Punkte an der DAX-Kurstafel. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,065 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,286 Prozent auf 23 801,97 Punkte an der Kurstafel, nach 23 734,02 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 23 571,09 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23 837,12 Punkten verzeichnete.
Jahreshoch und Jahrestief des DAX
Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 1,73 Prozent nach unten. Der DAX lag vor einem Monat, am 07.10.2025, bei 24 385,78 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 07.08.2025, den Stand von 24 192,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.11.2024, notierte der DAX bei 19 362,52 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 17,73 Prozent zu Buche. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 489,91 Zählern erreicht.
Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX
Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit BMW (+ 1,45 Prozent auf 85,52 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,36 Prozent auf 94,08 EUR), Commerzbank (+ 1,16 Prozent auf 32,26 EUR), Porsche Automobil (+ 0,86 Prozent auf 35,18 EUR) und Rheinmetall (+ 0,85 Prozent auf 1 722,50 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Scout24 (-5,40 Prozent auf 92,80 EUR), Zalando (-3,48 Prozent auf 23,30 EUR), Siemens (-1,80 Prozent auf 237,25 EUR), Bayer (-1,70 Prozent auf 26,06 EUR) und Infineon (-1,34 Prozent auf 33,47 EUR).
Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 477 139 Aktien gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 259,541 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
DAX-Fundamentaldaten im Fokus
Unter den DAX-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 5,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,38 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Analysen zu Zalandomehr Analysen
