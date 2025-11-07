Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX in der Verlustzone

Am Freitag fällt der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA um 0,87 Prozent auf 23 554,00 Punkte.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 23 450,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23 833,50 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX lag vor einem Monat, am 07.10.2025, bei 24 382,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.08.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 209,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.11.2024, lag der LUS-DAX noch bei 19 438,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 17,98 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 18 821,00 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 2,11 Prozent auf 94,78 EUR), BMW (+ 1,61 Prozent auf 85,66 EUR), Porsche Automobil (+ 1,40 Prozent auf 35,37 EUR), Rheinmetall (+ 1,08 Prozent auf 1 726,50 EUR) und Symrise (+ 0,98 Prozent auf 72,32 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Scout24 (-6,17 Prozent auf 92,05 EUR), Zalando (-5,55 Prozent auf 22,80 EUR), Siemens Energy (-3,35 Prozent auf 101,10 EUR), Siemens (-3,02 Prozent auf 234,30 EUR) und Infineon (-2,92 Prozent auf 32,93 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2 318 697 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 259,541 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,80 erwartet. Die BASF-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at