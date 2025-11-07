BASF Aktie

BASF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

Kursentwicklung im Fokus 07.11.2025 15:59:18

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX in der Verlustzone

Das macht der LUS-DAX am Freitag.

Am Freitag fällt der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA um 0,87 Prozent auf 23 554,00 Punkte.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 23 450,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23 833,50 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX lag vor einem Monat, am 07.10.2025, bei 24 382,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.08.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 209,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.11.2024, lag der LUS-DAX noch bei 19 438,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 17,98 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 18 821,00 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 2,11 Prozent auf 94,78 EUR), BMW (+ 1,61 Prozent auf 85,66 EUR), Porsche Automobil (+ 1,40 Prozent auf 35,37 EUR), Rheinmetall (+ 1,08 Prozent auf 1 726,50 EUR) und Symrise (+ 0,98 Prozent auf 72,32 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Scout24 (-6,17 Prozent auf 92,05 EUR), Zalando (-5,55 Prozent auf 22,80 EUR), Siemens Energy (-3,35 Prozent auf 101,10 EUR), Siemens (-3,02 Prozent auf 234,30 EUR) und Infineon (-2,92 Prozent auf 32,93 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2 318 697 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 259,541 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,80 erwartet. Die BASF-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

