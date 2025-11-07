BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|Kursentwicklung im Fokus
|
07.11.2025 15:59:18
Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX in der Verlustzone
Am Freitag fällt der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA um 0,87 Prozent auf 23 554,00 Punkte.
Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 23 450,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23 833,50 Punkten erreichte.
LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX lag vor einem Monat, am 07.10.2025, bei 24 382,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.08.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 209,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.11.2024, lag der LUS-DAX noch bei 19 438,00 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 17,98 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 18 821,00 Punkte.
Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 2,11 Prozent auf 94,78 EUR), BMW (+ 1,61 Prozent auf 85,66 EUR), Porsche Automobil (+ 1,40 Prozent auf 35,37 EUR), Rheinmetall (+ 1,08 Prozent auf 1 726,50 EUR) und Symrise (+ 0,98 Prozent auf 72,32 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Scout24 (-6,17 Prozent auf 92,05 EUR), Zalando (-5,55 Prozent auf 22,80 EUR), Siemens Energy (-3,35 Prozent auf 101,10 EUR), Siemens (-3,02 Prozent auf 234,30 EUR) und Infineon (-2,92 Prozent auf 32,93 EUR).
Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2 318 697 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 259,541 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,80 erwartet. Die BASF-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu BASFmehr Analysen
|06.11.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|04.11.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|30.10.25
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|42,69
|-0,28%
|Bayer
|26,20
|-0,70%
|BMW AG
|86,22
|2,47%
|Deutsche Bank AG
|31,52
|0,69%
|Henkel KGaA Vz.
|72,98
|2,04%
|Infineon AG
|33,08
|-2,35%
|Porsche Automobil Holding SE
|35,49
|2,07%
|Rheinmetall AG
|1 747,00
|2,13%
|SAP SE
|217,35
|-1,27%
|Scout24
|93,25
|-4,21%
|Siemens AG
|240,50
|-0,31%
|Siemens Energy AG
|103,65
|-1,00%
|Symrise AG
|72,66
|1,42%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|94,58
|2,09%
|Zalando
|22,61
|-7,11%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|23 781,00
|0,08%
