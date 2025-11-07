SAP Aktie
07.11.2025
LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX fällt schlussendlich
Der LUS-DAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,85 Prozent tiefer bei 23 559,00 Punkten.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 23 450,50 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 833,50 Zählern.
LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat, am 07.10.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 382,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.08.2025, lag der LUS-DAX noch bei 24 209,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.11.2024, lag der LUS-DAX-Kurs bei 19 438,00 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 18,01 Prozent zu Buche. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 2,40 Prozent auf 1 749,00 EUR), BMW (+ 2,18 Prozent auf 86,14 EUR), Porsche Automobil (+ 1,72 Prozent auf 35,48 EUR), Henkel vz (+ 1,65 Prozent auf 72,80 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,51 Prozent auf 94,22 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Zalando (-7,87 Prozent auf 22,24 EUR), Scout24 (-4,89 Prozent auf 93,30 EUR), Infineon (-3,52 Prozent auf 32,73 EUR), Siemens Energy (-2,68 Prozent auf 101,80 EUR) und Siemens Healthineers (-2,26 Prozent auf 43,29 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 5 677 451 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 259,541 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,80 erwartet. Mit 5,38 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Analysen zu Zalando
