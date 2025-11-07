BMW Aktie

DAX aktuell 07.11.2025 15:59:18

XETRA-Handel DAX verbucht nachmittags Verluste

XETRA-Handel DAX verbucht nachmittags Verluste

So bewegt sich der DAX am Freitag.

Am Freitag tendiert der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 1,04 Prozent schwächer bei 23 487,67 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,065 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,286 Prozent auf 23 801,97 Punkte an der Kurstafel, nach 23 734,02 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 23 452,89 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23 837,12 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Verluste von 2,10 Prozent. Vor einem Monat, am 07.10.2025, wurde der DAX auf 24 385,78 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 07.08.2025, erreichte der DAX einen Wert von 24 192,50 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 07.11.2024, den Stand von 19 362,52 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 17,29 Prozent zu. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 24 771,34 Punkte. 18 489,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 2,11 Prozent auf 94,78 EUR), BMW (+ 1,61 Prozent auf 85,66 EUR), Porsche Automobil (+ 1,40 Prozent auf 35,37 EUR), Rheinmetall (+ 1,08 Prozent auf 1 726,50 EUR) und Symrise (+ 0,98 Prozent auf 72,32 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Scout24 (-6,17 Prozent auf 92,05 EUR), Zalando (-5,55 Prozent auf 22,80 EUR), Siemens Energy (-3,35 Prozent auf 101,10 EUR), Siemens (-3,02 Prozent auf 234,30 EUR) und Infineon (-2,92 Prozent auf 32,93 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 318 697 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 259,541 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,80 erwartet. Die BASF-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images,Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

Analysen zu Zalandomehr Analysen

07.11.25 Zalando Equal Weight Barclays Capital
07.11.25 Zalando Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.11.25 Zalando Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 Zalando Buy UBS AG
07.11.25 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

