BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|DAX aktuell
|
07.11.2025 15:59:18
XETRA-Handel DAX verbucht nachmittags Verluste
Am Freitag tendiert der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 1,04 Prozent schwächer bei 23 487,67 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,065 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,286 Prozent auf 23 801,97 Punkte an der Kurstafel, nach 23 734,02 Punkten am Vortag.
Der DAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 23 452,89 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23 837,12 Punkten lag.
Jahreshoch und Jahrestief des DAX
Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Verluste von 2,10 Prozent. Vor einem Monat, am 07.10.2025, wurde der DAX auf 24 385,78 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 07.08.2025, erreichte der DAX einen Wert von 24 192,50 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 07.11.2024, den Stand von 19 362,52 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 17,29 Prozent zu. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 24 771,34 Punkte. 18 489,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im DAX
Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 2,11 Prozent auf 94,78 EUR), BMW (+ 1,61 Prozent auf 85,66 EUR), Porsche Automobil (+ 1,40 Prozent auf 35,37 EUR), Rheinmetall (+ 1,08 Prozent auf 1 726,50 EUR) und Symrise (+ 0,98 Prozent auf 72,32 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Scout24 (-6,17 Prozent auf 92,05 EUR), Zalando (-5,55 Prozent auf 22,80 EUR), Siemens Energy (-3,35 Prozent auf 101,10 EUR), Siemens (-3,02 Prozent auf 234,30 EUR) und Infineon (-2,92 Prozent auf 32,93 EUR).
Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 318 697 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 259,541 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,80 erwartet. Die BASF-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu BMW AGmehr Nachrichten
|
07.11.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
07.11.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
07.11.25
|XETRA-Handel DAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
07.11.25
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.11.25
|XETRA-Handel DAX verbucht nachmittags Verluste (finanzen.at)
|
07.11.25
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt (finanzen.at)
|
07.11.25
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
07.11.25
|DAX-Handel aktuell: DAX zeigt sich am Freitagmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Zalandomehr Analysen
|07.11.25
|Zalando Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Zalando Buy
|UBS AG
|07.11.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Zalando Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Zalando Buy
|UBS AG
|07.11.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Zalando Buy
|UBS AG
|06.11.25
|Zalando Buy
|UBS AG
|06.11.25
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.06.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|22.01.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|16.01.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|09.07.24
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Zalando Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|158,90
|-0,22%
|BASF
|42,69
|-0,28%
|Bayer
|26,20
|-0,70%
|BMW AG
|86,22
|2,47%
|Deutsche Bank AG
|31,52
|0,69%
|Infineon AG
|33,08
|-2,35%
|Porsche Automobil Holding SE
|35,49
|2,07%
|Rheinmetall AG
|1 747,00
|2,13%
|SAP SE
|217,35
|-1,27%
|Scout24
|93,25
|-4,21%
|Siemens AG
|240,50
|-0,31%
|Siemens Energy AG
|103,65
|-1,00%
|Symrise AG
|72,66
|1,42%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|94,58
|2,09%
|Zalando
|22,61
|-7,11%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|23 569,96
|-0,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.