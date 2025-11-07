Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

<
Aktie unter die Lupe 07.11.2025 12:04:53

Volkswagen (VW) vz-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Volkswagen (VW) vz-Aktie

Volkswagen (VW) vz-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Volkswagen (VW) vz-Aktie

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Volkswagen (VW) vz-Papiers durch Deutsche Bank AG-Analyst Tim Rokossa.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen nach einer Roadshow mit dem Finanzchef mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Beim Autobauer gebe es am Ende vieler Tunnel etwas Licht, schrieb Tim Rokossa in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er sieht sich darin bestätigt, dass VW zwar nach wie vor mit verschiedenen Problemen konfrontiert ist, aber gute Fortschritte macht. Dies gelte vor allem in Bezug auf China, US-Zölle, interne Umstrukturierungen und die Elektromobilität.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Volkswagen (VW) vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 94,06 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 16,95 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 323 865 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Für den Anteilsschein ging es seit Jahresanfang 2025 um 12,6 Prozent aufwärts. Die kommenden Q4 2025-Ergebnisse werden voraussichtlich am 10.03.2026 veröffentlicht.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: iStockphoto,Bocman1973 / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Volkswagen (VW) AG Vz. 94,58 2,09% Volkswagen (VW) AG Vz.

