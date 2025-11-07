Volkswagen (VW) vz-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Volkswagen (VW) vz-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen nach einer Roadshow mit dem Finanzchef mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Beim Autobauer gebe es am Ende vieler Tunnel etwas Licht, schrieb Tim Rokossa in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er sieht sich darin bestätigt, dass VW zwar nach wie vor mit verschiedenen Problemen konfrontiert ist, aber gute Fortschritte macht. Dies gelte vor allem in Bezug auf China, US-Zölle, interne Umstrukturierungen und die Elektromobilität.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 94,06 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 16,95 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 323 865 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Für den Anteilsschein ging es seit Jahresanfang 2025 um 12,6 Prozent aufwärts. Die kommenden Q4 2025-Ergebnisse werden voraussichtlich am 10.03.2026 veröffentlicht.

