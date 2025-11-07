Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Kursentwicklung im Fokus 07.11.2025 12:27:07

Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich leichter

Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich leichter

Mit dem Euro STOXX 50 geht es am Freitag abwärts.

Am Freitag steht der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,65 Prozent im Minus bei 5 574,77 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 4,844 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,118 Prozent auf 5 617,82 Punkte an der Kurstafel, nach 5 611,18 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 5 574,77 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 633,75 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,58 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 07.10.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 613,62 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.08.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 332,07 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 07.11.2024, bei 4 851,96 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 13,36 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 734,28 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 540,22 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit BMW (+ 1,45 Prozent auf 85,52 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,36 Prozent auf 94,08 EUR), Rheinmetall (+ 0,85 Prozent auf 1 722,50 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,60 Prozent auf 58,54 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,29 Prozent auf 5,57 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Siemens (-1,80 Prozent auf 237,25 EUR), Bayer (-1,70 Prozent auf 26,06 EUR), Infineon (-1,34 Prozent auf 33,47 EUR), adidas (-1,13 Prozent auf 157,55 EUR) und Allianz (-1,10 Prozent auf 349,40 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 335 511 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 351,399 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf

In diesem Jahr präsentiert die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die BNP Paribas-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Infineon AGmehr Nachrichten

Analysen zu Infineon AGmehr Analysen

07.11.25 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.11.25 Infineon Outperform Bernstein Research
23.10.25 Infineon Outperform Bernstein Research
13.10.25 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
10.10.25 Infineon Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 158,90 -0,22% adidas
Allianz 353,10 0,09% Allianz
ASML NV 873,70 -2,00% ASML NV
Bayer 26,20 -0,70% Bayer
BMW AG 86,22 2,47% BMW AG
BNP Paribas S.A. 66,32 1,94% BNP Paribas S.A.
Deutsche Bank AG 31,52 0,69% Deutsche Bank AG
Infineon AG 33,08 -2,35% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,60 0,39% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 58,66 1,35% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Nordea Bank Abp Registered Shs 14,46 -0,07% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 747,00 2,13% Rheinmetall AG
Siemens AG 240,50 -0,31% Siemens AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 94,58 2,09% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 5 566,53 -0,80%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
02:47 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen