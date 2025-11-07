Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich leichter

Mit dem Euro STOXX 50 geht es am Freitag abwärts.

Am Freitag steht der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,65 Prozent im Minus bei 5 574,77 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 4,844 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,118 Prozent auf 5 617,82 Punkte an der Kurstafel, nach 5 611,18 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 5 574,77 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 633,75 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,58 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 07.10.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 613,62 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.08.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 332,07 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 07.11.2024, bei 4 851,96 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 13,36 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 734,28 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 540,22 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit BMW (+ 1,45 Prozent auf 85,52 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,36 Prozent auf 94,08 EUR), Rheinmetall (+ 0,85 Prozent auf 1 722,50 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,60 Prozent auf 58,54 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,29 Prozent auf 5,57 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Siemens (-1,80 Prozent auf 237,25 EUR), Bayer (-1,70 Prozent auf 26,06 EUR), Infineon (-1,34 Prozent auf 33,47 EUR), adidas (-1,13 Prozent auf 157,55 EUR) und Allianz (-1,10 Prozent auf 349,40 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 335 511 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 351,399 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf

In diesem Jahr präsentiert die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die BNP Paribas-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

