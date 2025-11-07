Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Kursentwicklung im Fokus
|
07.11.2025 12:27:07
Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich leichter
Am Freitag steht der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,65 Prozent im Minus bei 5 574,77 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 4,844 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,118 Prozent auf 5 617,82 Punkte an der Kurstafel, nach 5 611,18 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 5 574,77 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 633,75 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,58 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 07.10.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 613,62 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.08.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 332,07 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 07.11.2024, bei 4 851,96 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 13,36 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 734,28 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 540,22 Zählern.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit BMW (+ 1,45 Prozent auf 85,52 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,36 Prozent auf 94,08 EUR), Rheinmetall (+ 0,85 Prozent auf 1 722,50 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,60 Prozent auf 58,54 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,29 Prozent auf 5,57 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Siemens (-1,80 Prozent auf 237,25 EUR), Bayer (-1,70 Prozent auf 26,06 EUR), Infineon (-1,34 Prozent auf 33,47 EUR), adidas (-1,13 Prozent auf 157,55 EUR) und Allianz (-1,10 Prozent auf 349,40 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 335 511 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 351,399 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf
In diesem Jahr präsentiert die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die BNP Paribas-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Infineon AGmehr Nachrichten
|
07.11.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.11.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
07.11.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
07.11.25
|XETRA-Handel DAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
07.11.25
|Schwacher Handel: TecDAX am Freitagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.11.25
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt (finanzen.at)
|
07.11.25
|XETRA-Handel DAX verbucht nachmittags Verluste (finanzen.at)
|
07.11.25
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Infineon AGmehr Analysen
|07.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|23.10.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|13.10.25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.25
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|23.10.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|13.10.25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.25
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|23.10.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|13.10.25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.25
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|07.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.09.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|158,90
|-0,22%
|Allianz
|353,10
|0,09%
|ASML NV
|873,70
|-2,00%
|Bayer
|26,20
|-0,70%
|BMW AG
|86,22
|2,47%
|BNP Paribas S.A.
|66,32
|1,94%
|Deutsche Bank AG
|31,52
|0,69%
|Infineon AG
|33,08
|-2,35%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,60
|0,39%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|58,66
|1,35%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|14,46
|-0,07%
|Rheinmetall AG
|1 747,00
|2,13%
|Siemens AG
|240,50
|-0,31%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|94,58
|2,09%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 566,53
|-0,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.