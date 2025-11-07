Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

Kursentwicklung im Fokus 07.11.2025 17:58:54

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels leichter

So bewegte sich der Euro STOXX 50 am fünften Tag der Woche letztendlich.

So bewegte sich der Euro STOXX 50 am fünften Tag der Woche letztendlich.

Der Euro STOXX 50 notierte im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 0,84 Prozent leichter bei 5 563,86 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,844 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,118 Prozent stärker bei 5 617,82 Punkten, nach 5 611,18 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 633,75 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 5 554,53 Einheiten.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der Euro STOXX 50 bereits um 1,77 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 07.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 613,62 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 07.08.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 332,07 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 07.11.2024, einen Wert von 4 851,96 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 13,14 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 734,28 Punkten. 4 540,22 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 2,40 Prozent auf 1 749,00 EUR), BMW (+ 2,18 Prozent auf 86,14 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,51 Prozent auf 94,22 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,18 Prozent auf 26,66 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,52 Prozent auf 5,59 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Infineon (-3,52 Prozent auf 32,73 EUR), Siemens Energy (-2,68 Prozent auf 101,80 EUR), Siemens (-1,78 Prozent auf 237,30 EUR), Bayer (-1,72 Prozent auf 26,06 EUR) und adidas (-1,13 Prozent auf 157,55 EUR) unter Druck.

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 5 677 451 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 351,399 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,80 erwartet. Die BNP Paribas-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,77 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

