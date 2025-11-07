Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Kursentwicklung im Fokus
|
07.11.2025 17:58:54
Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels leichter
Der Euro STOXX 50 notierte im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 0,84 Prozent leichter bei 5 563,86 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,844 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,118 Prozent stärker bei 5 617,82 Punkten, nach 5 611,18 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 633,75 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 5 554,53 Einheiten.
Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht fiel der Euro STOXX 50 bereits um 1,77 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 07.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 613,62 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 07.08.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 332,07 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 07.11.2024, einen Wert von 4 851,96 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 13,14 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 734,28 Punkten. 4 540,22 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 2,40 Prozent auf 1 749,00 EUR), BMW (+ 2,18 Prozent auf 86,14 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,51 Prozent auf 94,22 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,18 Prozent auf 26,66 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,52 Prozent auf 5,59 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Infineon (-3,52 Prozent auf 32,73 EUR), Siemens Energy (-2,68 Prozent auf 101,80 EUR), Siemens (-1,78 Prozent auf 237,30 EUR), Bayer (-1,72 Prozent auf 26,06 EUR) und adidas (-1,13 Prozent auf 157,55 EUR) unter Druck.
Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 5 677 451 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 351,399 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,80 erwartet. Die BNP Paribas-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,77 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens AGmehr Nachrichten
|
07.11.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
07.11.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
07.11.25
|SBB: Siemens baut bis zu 200 S-Bahnen für die Schweiz (Spiegel Online)
|
07.11.25
|STOXX-Handel STOXX 50 fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
07.11.25
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt (finanzen.at)
|
07.11.25
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.11.25
|XETRA-Handel DAX verbucht nachmittags Verluste (finanzen.at)
|
07.11.25
|500 Millionen Euro für 75 moderne Züge in Mitteldeutschland (dpa-AFX)
Analysen zu Siemens AGmehr Analysen
|07.11.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.25
|Siemens Buy
|UBS AG
|21.10.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.25
|Siemens Buy
|UBS AG
|21.10.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Siemens Buy
|UBS AG
|21.10.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|01.07.25
|Siemens Hold
|HSBC
|22.05.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|25.04.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|17.02.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|06.11.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|158,90
|-0,22%
|ASML NV
|873,70
|-2,00%
|Bayer
|26,20
|-0,70%
|BMW AG
|86,22
|2,47%
|BNP Paribas S.A.
|66,32
|1,94%
|Deutsche Telekom AG
|26,67
|0,98%
|Infineon AG
|33,08
|-2,35%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,60
|0,39%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|14,46
|-0,07%
|Rheinmetall AG
|1 747,00
|2,13%
|Siemens AG
|240,50
|-0,31%
|Siemens Energy AG
|103,65
|-1,00%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|94,58
|2,09%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 566,53
|-0,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.