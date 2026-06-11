Implenia Aktie
WKN DE: A0JEGJ / ISIN: CH0023868554
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11.06.2026 07:00:13
Implenia stärkt Engineering- und Planungskompetenzen durch Übernahme von Zigmo Engineering
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Implenia AG
/ Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Firmenübernahme
Implenia übernimmt Tragwerksplaner in Deutschland | Ideale Ergänzung zum Leistungsangebot der Division Service Solutions | Bereich Engineering und Planung soll weiter ausgebaut werden
Glattpark (Opfikon), 11. Juni 2026 – Implenia hat am 29. Mai 2026 einen Kaufvertrag zur Übernahme von Zigmo Engineering unterzeichnet (Signing). Zigmo Engineering ist ein Tragwerks- und Objektplaner mit Hauptsitz in Frankenthal und beschäftigt in Deutschland über 70 hochqualifizierte Mitarbeitende an fünf Standorten. Der Übergang von Zigmo Engineering in die Implenia Gruppe wird voraussichtlich per 13. Juli 2026 vollzogen (Closing).
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Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister entwickelt, realisiert und bewirtschaftet Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem bietet Implenia in weiteren Märkten Tunnelbau und damit verbundene Infrastrukturleistungen an. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 160-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus hochqualifizierten Beratungs-, Entwicklungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einem integrierten, multinationalen Bau- und Immobiliendienstleister zusammen. Mit ihrem breiten Angebotsspektrum sowie der Expertise ihrer Spezialisten realisiert die Gruppe grosse, anspruchsvolle Projekte und begleitet Kunden über den gesamten Lebenszyklus ihrer Bauwerke. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Opfikon bei Zürich beschäftigt europaweit über 8 000 Mitarbeitende (FTE) und erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von CHF 3,5 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter implenia.com.
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Implenia AG
|Industriestrasse 24
|8305 Dietlikon
|Schweiz
|Telefon:
|+41 58 474 74 74
|E-Mail:
|info@implenia.com
|Internet:
|www.implenia.com
|ISIN:
|CH0023868554
|Valorennummer:
|A0JEGJ
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2343746
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2343746 11.06.2026 CET/CEST
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