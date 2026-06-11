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Implenia stärkt Engineering- und Planungskompetenzen durch Übernahme von Zigmo Engineering



11.06.2026 / 07:00 CET/CEST



Implenia übernimmt Tragwerksplaner in Deutschland | Ideale Ergänzung zum Leistungsangebot der Division Service Solutions | Bereich Engineering und Planung soll weiter ausgebaut werden Glattpark (Opfikon), 11. Juni 2026 – Implenia hat am 29. Mai 2026 einen Kaufvertrag zur Übernahme von Zigmo Engineering unterzeichnet (Signing). Zigmo Engineering ist ein Tragwerks- und Objektplaner mit Hauptsitz in Frankenthal und beschäftigt in Deutschland über 70 hochqualifizierte Mitarbeitende an fünf Standorten. Der Übergang von Zigmo Engineering in die Implenia Gruppe wird voraussichtlich per 13. Juli 2026 vollzogen (Closing).



Die Dienstleistungen von Zigmo Engineering ergänzen das Leistungsportfolio der Division Service Solutions ideal und unterstützen die Strategie der Division, sich als führender Engineering- und Planungsdienstleister in Deutschland und der Schweiz zu positionieren. Der Fokus von Zigmo Engineering auf BIM-gestützte Tragwerksplanung, Objektplanung, WHG/AwSV-Kompetenz und modellbasierte Prozesse reduziert Nacharbeit und ermöglicht fundierte Entscheidungen sowie hohe Ausführungssicherheit. Zigmo Engineering und Implenia verbindet eine erfolgreiche Zusammenarbeit als Partner auf verschiedenen Projekten.



Jens Vollmar, CEO von Implenia, zur Übernahme von Zigmo Engineering: «Mit der Akquisition bauen wir unser Geschäft in margenstarken Bereichen entlang der Wertschöpfungskette weiter aus. Entsprechend unserer Strategie wollen wir im Bereich Engineering und Planung im deutschen Markt auch künftig weiterwachsen. Implenia bietet ein ideales Umfeld für Zigmo, sich erfolgreich zu entwickeln und von gemeinsamen Synergien zu profitieren.»



Frank Hüther, bisheriger Eigentümer von Zigmo Engineering: «Implenia ist der beste neue Eigentümer für eine tragfähige Nachfolgelösung. Digitalisierung und Einbezug in frühe Projektphasen sind gemeinsame Schwerpunkte und das Geschäft sowie unsere Mitarbeitenden werden innerhalb der Gruppe ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten haben.» Kontakt für Medien:

Corporate Communications, T +41 58 474 74 77, communication@implenia.com Kontakt für Investoren und Analysten:

Investor Relations, T +41 58 474 35 04, ir@implenia.com Investoren-Agenda:

19. August 2026: Halbjahresergebnis 2026, Analysten- und Medienkonferenz

3. März 2027: Jahresergebnis 2026, Analysten- und Medienkonferenz Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister entwickelt, realisiert und bewirtschaftet Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem bietet Implenia in weiteren Märkten Tunnelbau und damit verbundene Infrastrukturleistungen an. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 160-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus hochqualifizierten Beratungs-, Entwicklungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einem integrierten, multinationalen Bau- und Immobiliendienstleister zusammen. Mit ihrem breiten Angebotsspektrum sowie der Expertise ihrer Spezialisten realisiert die Gruppe grosse, anspruchsvolle Projekte und begleitet Kunden über den gesamten Lebenszyklus ihrer Bauwerke. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Opfikon bei Zürich beschäftigt europaweit über 8 000 Mitarbeitende (FTE) und erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von CHF 3,5 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter implenia.com.

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