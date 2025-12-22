Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
|
22.12.2025 09:07:41
Indonesians set to face cement giant Holcim in Swiss court
The landmark climate case by four residents of Indonesia's Pari Island against one of the world's largest cement producers has cleared a major hurdle.
|07.11.25
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.06.25
|Holcim Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.06.25
|Holcim Overweight
|Barclays Capital
|20.11.24
|Holcim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
