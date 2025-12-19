Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|SLI im Fokus
|
19.12.2025 15:59:31
Handel in Zürich: SLI am Nachmittag mit Abgaben
Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,23 Prozent schwächer bei 2 123,82 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,058 Prozent auf 2 127,57 Punkte an der Kurstafel, nach 2 128,80 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 129,11 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 119,64 Zählern.
SLI seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 1,40 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 19.11.2025, den Stand von 2 020,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.09.2025, lag der SLI-Kurs bei 1 994,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.12.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 888,61 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 10,53 Prozent. Bei 2 146,62 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 721,32 Zählern.
Tops und Flops im SLI aktuell
Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Roche (+ 1,25 Prozent auf 323,50 CHF), Holcim (+ 1,05 Prozent auf 77,32 CHF), Straumann (+ 0,80 Prozent auf 95,18 CHF), Swiss Re (+ 0,58 Prozent auf 130,90 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,57 Prozent auf 595,80 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Adecco SA (-2,10 Prozent auf 22,40 CHF), Logitech (-1,94 Prozent auf 83,02 CHF), Swatch (I) (-1,62 Prozent auf 167,50 CHF), Nestlé (-1,49 Prozent auf 78,69 CHF) und Lindt (-1,18 Prozent auf 11 710,00 CHF).
Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 5 239 574 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 271,110 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,83 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
