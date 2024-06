Infineon-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Buy

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Infineon-Aktie durch Goldman Sachs Group Inc..

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Infineon mit einem Kursziel von 43,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Halbleiterhersteller profitiere von Wachstumstreibern im Geschäft mit der Autoindustrie und habe noch Potenzial im Bereich Künstliche Intelligenz (KI), schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Unternehmensziele beinhalteten zudem bereits einen deutlichen zyklischen Abschwung. Duval sieht bei Infineon mehr Wachstums und Margenpotenzial als bei einer Reihe von Konkurrenten. Der Bewertungsabschlag zur Branche sei daher nicht gerechtfertigt.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Infineon-Aktie am Tag der Analyse

Im Frankfurt-Handel gewannen die Infineon-Papiere um 08:06 Uhr 0,4 Prozent. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 12,77 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. 1 690 Infineon-Aktien wechselten zuletzt via Frankfurt den Besitzer. Bei dem Anteilsschein schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 3,3 Prozent zu Buche. Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 05.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2024 / 22:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.