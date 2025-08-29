NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

NVIDIA & Co. stützen 29.08.2025 12:10:43

Infineon-Aktie trotzt globalen Unsicherheiten - stabiler Ausblick

Infineon-Aktie trotzt globalen Unsicherheiten - stabiler Ausblick

Die Infineon-Aktie zeigt sich trotz globaler Herausforderungen robust. Positive Entwicklungen in der Automobil- und KI-Branche stützen den Kurs.

• Starke Nachfrage im Automobilsektor unterstützt den Umsatz
• Wachstumschancen im KI-Segment stärken die langfristigen Perspektiven
• Infineon-Aktie entwickelt sich solide

Positive Impulse aus der Automobilbranche

Infineon profitiert weiterhin von einer anhaltend starken Nachfrage im Automobilsektor, insbesondere im Bereich der Mikrocontroller. Dies trägt zur Stabilisierung des Umsatzes bei und unterstützt die positive Kursentwicklung der Aktie.

Wachstumschancen im KI-Segment

Daneben positioniert sich Infineon zunehmend als wichtiger Akteur im boomenden KI-Markt. So haben etwa jüngst Infineon und Delta Electronics ihre Zusammenarbeit intensiviert, um fortschrittliche Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren zu entwickeln. Ziel ist es, die Energieeffizienz zu steigern und den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Mit innovativen Strommodulen, die den Energieverbrauch optimieren, setzen beide Unternehmen neue Maßstäbe in der Rechenzentrumsinfrastruktur.

Darüber hinaus liefert Infineon in einer wegweisenden Kooperation mit NVIDIA Schlüsselkomponenten für humanoide Roboter. Diese Partnerschaft ermöglicht die Entwicklung energieeffizienter Systeme, die für die anspruchsvollen Anforderungen der KI-gestützten Robotik optimiert sind.

Neben den Kooperationen mit Delta und NVIDIA engagiert sich Infineon auch in anderen Bereichen der KI-Technologie. So wurde die Zusammenarbeit mit Eatron zur Entwicklung von KI-gesteuerten Batteriemanagementlösungen ausgeweitet, um industrielle und Verbraucheranwendungen zu optimieren.

Analysten erwarten hier einen moderaten Umsatzanstieg, was die langfristigen Perspektiven für Infineon stärkt.

Solide Performance

An der Börse präsentiert sich Infineon vor diesem Hintergrund robust. Seit Jahresbeginn hat die Aktie um rund 13 Prozent zugelegt und auch auf Ein-Monatssicht steht ein Plus von immerhin fast fünf Prozent an der Kurstafel. Am heutigen Freitag zeigen die Papiere allerdings leichte Schwäche und büßen zwischenzeitlich im XETRA-Handel um 2,29 Prozent ein auf 35,49 Euro.

Trotz insgesamt positiver Entwicklungen bleibt Infineon aber geopolitischen Risiken ausgesetzt. Einige Analysten äußern Bedenken hinsichtlich möglicher Handelskonflikte und deren Auswirkungen auf die Lieferketten.

Redaktion finanzen.at

