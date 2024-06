Infineon-Analyse: Outperform-Bewertung von Bernstein Research für Infineon-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Seine Umsatzerwartungen an den Münchener Chiphersteller für das zweite Halbjahr 2024 lägen im Rahmen des saisonal Erwartbaren beziehungsweise etwas darüber, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Montag vorliegenden Studie zur globalen Halbleiterbranche. Mit Blick auf europäische Chipaktien behalte er seine leichte Präferenz für Infineon bei.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Infineon-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 14:57 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 34,22 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 31,50 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 994 453 Stück gehandelt. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2024 um 8,5 Prozent nach unten. Am 05.08.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2024 / 02:55 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2024 / 02:55 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.