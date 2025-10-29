Workday Aktie
WKN DE: A1J39P / ISIN: US98138H1014
|
29.10.2025 17:57:02
Infosys Secures Metro Bank Deal To Modernize Finance Systems With Workday Tools
This article Infosys Secures Metro Bank Deal To Modernize Finance Systems With Workday Tools originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Workday Incmehr Nachrichten
|
27.10.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
27.10.25
|Freundlicher Handel: Anleger lassen NASDAQ 100 nachmittags steigen (finanzen.at)
|
27.10.25
|Starker Wochentag in New York: Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
27.10.25