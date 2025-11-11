Kroger Aktie
WKN: 851544 / ISIN: US5010441013
|
11.11.2025 17:12:23
Instacart Analysts Praise Better-Than Expected Q3 Despite Competition, Kroger Loss
This article Instacart Analysts Praise Better-Than Expected Q3 Despite Competition, Kroger Loss originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Instacartmehr Nachrichten
|
09.11.25
|Ausblick: Instacart zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Instacart präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Instacart legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Krogermehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnde des US-Shutdowns in Sicht: ATX mit Rückenwind -- DAX erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich ebenfalls mit Aufschlägen. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.